Google revela ubicación de base militar ultra secreta de Taiwán

TAIWÁN.- La ubicación de algunas bases militares secretas en Taiwán fue revelada por accidente en la última actualización del servicio Google Maps. En las imágenes, a las que cualquier usuario tendría acceso, aparecen sin difuminar y con detalle varias instalaciones militares antes desconocidas, como una instalación defensiva en la Oficina de Inteligencia Militar, otra en la Oficina de Seguridad, así como una base de misiles Patriot de fabricación estadounidense en Ankeng.

El gobierno taiwanés ha pedido a Google que difumine las imágenes recientemente captadas, pues atentan contra su seguridad nacional. Las autoridades del país asiático se percataron de que su seguridad nacional estaba expuesta al poco tiempo , por lo que han pedido a Google que difumine dichas imágenes al considerar que atentan contra su seguridad nacional, publicó El Debate.

La noticia ha alarmado a los taiwaneses, especialmente por encontrarse en una situación tensa con la gran potencia de China. El ministro de Defensa, Yen Te-fa ha pedido que se conserve la calma, pues a pesar de que se ha expuesto la existencia de dichas bases, la información más importante, como lo que allí se resguarda y el modo de proceder en situaciones de guerra, continúa en secreto.

Google Earth 3D rendered some nice images of SAM sites in Taiwan - https://t.co/nAyCEoEXH3 pic.twitter.com/NmwTDUcBvQ