KABUL.- Miles de afganos irrumpieron el lunes en el principal aeropuerto de Kabul, algunos de ellos con tal desesperación por escapar del Talibán que se sujetaron a un jet militar al momento del despegue, lo que les costó la vida.

Al menos siete personas murieron en el caos, informaron funcionarios estadounidenses, mientras el conflicto armado más prolongado en la historia de Estados Unidos llegaba a su fin con una victoria del enemigo.

El siguiente video podría dañar su sensibilidad; se recomienda discreción

En los videos que circulan en las redes sociales, se observa un avión de Estados Unidos despegar con gente aferrada a él, ya en las alturas, las personas cayeron al vacío.

