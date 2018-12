La cita más extraña del mundo: esto le pasó a una joven

Agencia

Gran Bretaña.- Una usuaria británica de Twitter, compartió hace unos días la conversación de WhatsApp que tuvo con una amiga a la que le pidió que le contara cuál había sido su peor cita.

Sólo le dijo: "usa un vestido negro y te sorprenderé", y sí, la sorprendió pero de la forma más incómoda.

"No me imaginaba esto", escribió en su cuenta de Twitter. La publicación se volvió viral en poco tiempo logrando más de 30.000 me gusta y ha sido comp8 artida más de cinco mil veces.

La joven le contó a su amiga que conoció a un chico que le pareció atractivo, intercambiaron números telefónicos y posteriormente la invitó a salir.

Él había estado misterioso y sólo le dijo que en su cita vistiera un vestido negro.

La chica no le dio importancia al hecho pensando que sólo era un gesto romántico y que tal vez por la elegancia del color negro, la llevaría a cenar a un restaurante o algún sitio formal.

Sin embargo esto no ocurrió y la joven contó la historia:

"Cuando el coche se detuvo, vi el letrero. Oh Dios, decía "Funeraria", relató a su amiga. "Se paró y yo: "¿Te has quedado sin gasolina?. añadió. La respuesta de su cita fue: "No, sólo necesitaba que alguien viniera a esto conmigo y pensé que si te lo decía no vendrías".

La sorpresa de la chica fue mayúscula, sin embargo ya estaba ahí y no pudo negarse.

"En este punto estaba como "Mierda, no tengo escapatoria", así que pensé "Qué es lo peor que podría pasar? "Era el funeral de su abuela", siguió contando.

"Eso no fue lo peor". Como recuerda, no conoció a su padre pero sí a su madre, que estaba bajo los efectos de alguna medicación. El final fue todavía más inusual.

"Él se puso a llorar y yo tuve que consolar a ese extraño. Resultó que su novia lo había dejado unas semanas antes y todos estaban deseando conocerla así que se buscó a alguien que cubriera el hueco".