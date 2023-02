Gran Bretaña: Rishi Sunak anuncia cambios en su gabinete

El primer ministro británico Rishi Sunak remeció su gobierno el martes con cambios ministeriales y fusiones de departamentos en un intento de imponer su autoridad en medio de escándalos éticos y ataques de sus correligionarios conservadores.

Sunak designó al legislador Greg Hands presidente del partido gobernante, que está desmoralizado por las encuestas deprimentes y un año turbulento. Sunak es el tercer jefe de gobierno conservador en menos de un año.

Hands, exministro de comercio, reemplaza a Nadhim Zahawi, destituido por Sunak el mes pasado por su falta de sinceridad acerca de una disputa impositiva multimillonaria.

Sunak ha jurado restaurar el orden y la integridad en el gobierno después de tres años de inestabilidad bajo sus predecesores Boris Johnson (derribado a mediados de 2022 por escándalos éticos) y Liz Truss, quien renunció en octubre después de seis semanas en el gobierno cuando sus planes de recortes impositivos sembraron el caos en los mercados financieros.

Pero la oposición denuncia que el gobierno sigue empantanado en los escándalos y la sordidez. Asimismo, se investigan denuncias de que Johnson obtuvo un préstamo con ayuda de un donante conservador designado luego presidente del directorio de la BBC y acusaciones de maltrato al personal por parte del viceprimer ministro Dominic Raab. Este lo niega.

Sunak hizo cambios en los ministerios responsables de la economía, la ciencia y el comercio para tratar de dar un impulso a la economía débil y convertir al Reino Unido en una superpotencia científica y tecnológica.

Kemi Badenoch, antes a cargo del comercio internacional, encabeza un nuevo Departamento de Negocios y Comercio. El hasta ahora secretario de Negocios, Grant Shapps, pasa a ser secretario de Estado de Seguridad Energética y Cero Neto.

El gobierno dijo que el nuevo departamento de energía “ha recibido la tarea de asegurar nuestra provisión de energía a largo plazo, bajando las tarifas y reduciendo la inflación a la mitad” después de las turbulencias provocadas por la invasión rusa de Ucrania.

Los ambientalistas sostienen que la restauración de un departamento dedicado exclusivamente a la energía —abolido por un gobierno conservador anterior en 2016— difícilmente ayudará a Gran Bretaña a reducir las emisiones de carbón.

Luzy Frazer encabezará el Departamento de Medios Culturales y Deportes, y se crea un Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología a cargo de Michelle Donelan.

