Gran Bretaña se aleja de futuros acuerdos comerciales: Unión Europea

Bruselas.- Gran Bretaña no puede cambiar unilateralmente el acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas sin destruir la confianza global en el país, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Insistiendo en que las posibilidades de alcanzar un futuro acuerdo comercial se están agotando día a día, von der Leyen dijo ante el Parlamento de la Unión Europea que los planes del primer ministro británico, Boris Johnson, de incumplir partes del acuerdo firmado por ambas partes debilitaron aún más esas esperanzas.

Es más, insistió en que Gran Bretaña está ensuciando su buen nombre al no respetar el documento que firmó y aprobó el pasado diciembre.

