Granizada destroza coches y fachadas en Rumanía

Zalău, Rumanía.- Este martes, se registró una intensa granizada alrededor de las 15:30 horas, en el condado rumano de Zalău, la cual provocó daños en multitud de vehículos, mobiliario urbano e incluso varias personas resultaron heridas, según informaron medios locales.

A pesar de que la granizada duró minutos dejó múltiples daños en vehículos.

WOW.... Severe #Hailstorm in Zalau, Romania this afternoon 28th of May an hour or so ago! Report via @sportrd701 #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/eJHUhpurIv