Greg Abbott admite no disparar a migrantes para evitar acusaciones

En declaraciones recientes, Greg Abbott, gobernador de Texas, señaló que su estado no ha hecho uso de fuerza letal contra migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos de manera irregular.

Abbott expresó su preocupación de que la administración Biden podría acusar a Texas de ‘asesinato’ en el proceso.

"Estamos desplegando todas las herramientas y estrategias que podemos" , dijo el republicano en una entrevista de radio conservador que se emitió el 5 de enero. "Lo único que no estamos haciendo es dispararles a las personas que cruzan la frontera, porque, por supuesto, el gobierno de (Joe) Biden nos acusaría de asesinato".

As caravans of migrants are moving through Mexico toward the U.S. border, we are making clear that Texas will be a tough place to cross. https://t.co/G4LJfKfiK3 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 12, 2024

La respuesta de Greg Abbott recibió duras críticas de diversos políticos de Texas.

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, dijo que los comentarios de Abbott muestran que los republicanos "no tienen moralidad ni humanidad".

"Lo único que impide a Greg Abbott ordenar a las autoridades que disparen a mujeres y niños migrantes son los cargos de asesinato" , afirmó Hinojosa.

RELEASE: Greg Abbott Admits that Texas Government is Only Deterred From Shooting Migrant Women and Children by Fear of Murder Charges #txlege



Read more: https://t.co/DvNMmQKEt7 pic.twitter.com/CPibcRKpfQ — Texas Democrats (@texasdemocrats) January 11, 2024

Por su parte, la representante estadounidense Verónica Escobar, demócrata por El Paso, señaló en redes sociales que los comentarios de Abbott son inaceptables.

"No puedo creer que tenga que decir 'asesinar gente es inaceptable'". "Es un lenguaje como el suyo el que dejó 23 muertos y 22 heridos en El Paso" , dijo en referencia al tiroteo masivo en un supermercado en 2019.

I can't believe I have to say 'murdering people is unacceptable.' @GregAbbott_TX



It’s language like yours that left 23 people dead and 22 others injured in El Paso. https://t.co/4VzzMt43ta — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) January 11, 2024

Con información de Reforma