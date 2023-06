Greta Thunberg se gradúa de secundaria; asegura seguirá protestando

La activista ambiental sueca Greta Thunberg anunció este viernes que ya no podrá faltar a clases como una forma de llamar la atención sobre el cambio climático ahora que se graduó de la escuela secundaria.

Thunberg, de 20 años, comenzó a organizar protestas los viernes frente al edificio del Parlamento sueco durante el horario escolar en 2018. Adolescentes de todo el mundo siguieron su ejemplo, lo que llevó a un movimiento estudiantil internacional llamado: Viernes por el Futuro.

Debido a que ya no será una estudiante, Thunberg señaló que sus futuras actividades de los viernes “técnicamente” no serán para ir a la escuela. Pero en un tuit, prometió seguir protestando y dijo: “La lucha recién comienza”.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

