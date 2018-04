Enorme grieta amenaza con dividir África

Agencia

NAIROBI.- Una enorme grieta que está en expansión amenaza con partir en dos a África, aunque en un período de millones de años.

De acuerdo con información del portal de noticias Excélsior, el pasado 18 de marzo se encendieron las alertas cuando la tierra comenzó a abrirse en el suroeste de Kenia.

De acuerdo con los científicos, la falla está vinculada a la fractura geológica conocida como el Gran Valle del Rift, en África Oriental.

El Valle del Rift comprende una amplia región que va desde el Golfo de Adén, en la costa norte de Yibuti y Somalia, hasta Mozambique en el sur, abarcando una extensión de casi 5 mil kilómetros.

“En un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta", estimó la geóloga Lucía Pérez Díaz, del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas de la Universidad Royal Holloway, con sede en Londres.

Según las previsiones científicas, se espera que los cuatro países del Cuerno de África (Somalia y la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania) se separen de África para formar un nuevo continente, conocido como la Placa Somalí, en aproximadamente 50 millones de años.

“El océano se inundará y, como resultado, el continente africano se hará más pequeño y habrá una gran isla en el Océano Índico compuesta por partes de Etiopía y Somalia, incluido el Cuerno de África", pronosticó la experta.

