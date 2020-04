Grupo de voluntarios fue clave para mantener cuarentena ante pandemia por coronavirus

CHINA.- La pandemia por coronavirus ha permitido sacar a flote las injusticias y desigualdades sociales presentes en la mayoría del mundo, pero también ha servido para exhibir que existe gente maravillosa que está dispuesta a apoyar, especialmente a los más necesitados. Es aquí en donde entra en escena la aplaudible labor de los voluntarios de Wuhan, China.

De acuerdo con el portal de noticias López- Dóriga Digital, estas personas llevaban a cada comunidad de vecinos comida hasta 5 veces al día, de forma gratuita, las cuales eran racionadas para asegurar la subsistencia de todos los habitantes.

Muchos de ellos trabajan todavía hoy, cuando los habitantes de Wuhan ya pueden pisar la calle si certifican un buen estado de salud, y lo seguirán haciendo después del 8 de abril, cuando la ciudad tiene previsto levantar definitivamente las restricciones impuestas.

Te puede interesar: ¿Por qué la ONU está pidiendo un "Plan Marshall" ante la pandemia por coronavirus?

Se presume que fue la asociación de estudiantes de una universidad la que creó un equipo de voluntarios para trasladar a doctores y enfermeras y entregar comida a las comunidades de vecinos. Posteriormente, cuando la ciudad puso en marcha la estricta cuarentena, el gobierno local tomó cartas en el asunto y reorganizó a los voluntarios en 11 tipologías: servicios médicos, seguridad, asistencia, ayuda psicológica, propaganda, transporte y administración, entre otros.

“Solicité participar en el programa de asistencia para ayudar a la gente que necesitaba ayuda en mi comunidad. Hay 192 voluntarios en mi subdistrito, seis de ellos en mi complejo residencial. Mi trabajo todos aquellos días era distribuir arroz, aceite, fideos y verduras a los que más lo necesitaban”, relató Wang Xin Yi, estudiante de Derecho en la Universidad Huazhong.

Ciudadanos definen logística para ayudar ante pandemia por Covid-19

Algunos de estos estudiantes se encargaban de tomar la temperatura a los vecinos, de atender sus peticiones y de darles conversación si lo necesitaban.

Y si alguien se empeñaba en pedir un permiso especial para salir a comprar, los acompañaba, porque los ciudadanos no tenían la autorización para entrar en los supermercados.

Pese a la labor altruista, también hubo momentos de incomprensión: “Hay gente que me pregunta que cuánto me pagan, otros se quejaban de que la comida que recibía no era tan buena como la de otra comunidad“, afirmó Xin Yi.

“Tenemos también que explicar la situación y confortar a la gente todo lo posible. Y aunque llevamos trajes protectores, a veces la gente se apartaba, nos evitaba y eso era muy incómodo”, relata, aunque “todos esos sentimientos se desvanecían cuando alguien nos agradecía nuestro esfuerzo”, añadió el voluntario.