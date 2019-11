Guardia le permitió a 30 reclusos hacer una fiesta para recordar a un compañero

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un guardia de una cárcel de California en Estados Unidos, le permitió a 30 reclusos hacer una fiesta para llorar la muerte de un compañero de prisión.

El funcionario habría dejado salir de sus celdas a varios reclusos para que se reunieran en un patio para que pudieran hacer esta celebración, sin notificarlo a nadie. Tampoco registró que en esa ocasión los prisioneros bebieron alcohol preparado por ellos mismos.

Además, entregó a un preso en régimen de aislamiento un paquete de obsequio preparado por otros reclusos, como recompensa por haber participado en un homicidio. A todo esto se suma que el jefe del oficial no informó de lo sucedido a la oficina de asuntos internos del departamento en el plazo establecido de 47 días, máximo determinado para los casos en que alguno de los empleados penitenciarios incumpla el reglamento.

El funcionario decidió renunciar a su puesto de trabajo tras llegar a un acuerdo con su jefe, que tenía la intención de despedirlo en razón de una investigación interna.

El hombre, cuyo nombre no se ha hecho público, dijo que no sabe si violó o no las reglas, pero aseguró que en ningún momento puso en peligro al personal del centro penitenciario.

(Con inforamción de RT)