Guatemala recibirá más vuelos con deportados desde EE.UU

Guatemala aceptó incrementar en un 40% el número de vuelos con deportados desde Estados Unidos, incluyendo connacionales y ciudadanos de otras nacionalidades para su repatriación.

Así lo confirmó el presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

❗️Guatemala to accept illegals in US from OTHER countries — Rubio



40% increase in deportation flights also agreed upon



Illegals will 'return to their own homelands' from Guatemala pic.twitter.com/6jNmxmtsV5