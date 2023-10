‘La guerra será muy larga, y falta lo más difícil’, Embajadora de Israel en México

Einat Kranz, la Embajadora de Israel en México, dijo que todavía no empieza la parte más difícil de la guerra con Hamás y necesitan el apoyo internacional para defenderse del "grupo terrorista".

En conferencia de prensa, Kranz señaló que Israel no va a permitir que siga existiendo la organización terrorista Hamas "en nuestras fronteras",

"El ataque monstruoso que llevaron a cabo nos hace recordar los ataques terribles de ISIS, decapitando, torturando personas y mostrándolo al mundo, no podemos tener esa organización en nuestra frontera, Israel va a hacer todo lo posible para destruir Hamas" , afirmó.

"Esta guerra va a ser muy larga. Necesitamos la legitimación para defendernos".

En ese sentido, la Embajadora subrayó que los ataques al norte de Israel por parte de la organización Hezbolá han cobrado algunas vidas.

"Israel reacciona a los ataques de Hezbolá, no tenemos interés en abrir otro frente, pero si Hezbolá sigue atacando a Israel desde el norte vamos a tener una reacción firme", aseveró.

La Embajadora también dijo que Israel ha confirmado que Hamas tiene 199 rehenes en la Franja de Gaza.