Hallan 27 migrantes sin vida en el desierto de Chad

La Organización Internacional para las Migraciones, anunció el hallazgo de 27 cuerpos de migrantes sin vida en el desierto de Chad, entre ellos se encontraban cuatro infantes.

La OIM, indicó en un comunicado que los migrantes partieron de Moussoro, una localidad en el centro-oeste de Chad, donde presuntamente abordaron a una camioneta hace casi un año y medio aproximadamente, por lo que se perdieron en el desierto cuando el vehículo se averió y murieron por deshidratación debido a la falta de agua.

Hay que mencionar que, en los últimos 8 años, alrededor de 5 mil 600 personas han muerto o desaparecido en su intento de cruzar el desierto del Sahara, entre ellos 110 muertes de migrantes se han registrado en Chad, incluidas las más recientes, añadió la organización.

Asimismo, se cree que las cifras actuales son más altas debido a que muchos decesos no se contabilizan, mientras que ste año, cerca de 150 migrantes han muerto en ese desierto.

Chad, ruta de tránsito para migrantes

El investigador sénior en el Policy Center for the New South, Rida Lyammouri, explicó que los migrantes vienen de Sudán del Sur, de la República Democrática del Congo, de la República Centroafricana, de Nigeria, de Camerún y de otros países de la región, y están dispuestos a correr el riesgo con la esperanza de llegar al norte de África y eventualmente a Europa, pero desgraciadamente, tienen que tomar rutas más peligrosas para evitar a las fuerzas de seguridad y a los traficantes humanos.

Es importante destacar que, durante décadas, Chad ha sido una ruta de tránsito para las personas que tratan de llegar a Libia y a otras naciones del norte de África, para luego intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa, pues desde 2016, la presión ejercida por los países de la Unión Europea para desalentar la migración ilegal ha obligado a los migrantes a tomar rutas peligrosas que han resultado en muchas muertes, de acuerdo con analistas.

