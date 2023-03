Una mujer de Pensilvania que desapareció hace más de 30 años en un caso que dejó a las autoridades desconcertadas, las cuales posteriormente la declararon legalmente muerta, ha sido encontrada viviendo en un asilo para ancianos en Puerto Rico.

Patricia Kopta dejó a su marido y hermanos y durante un tiempo anduvo vagabundeando por el norte de Puerto Rico antes de ser llevada en calidad de persona “necesitada” a la residencia para adultos mayores en 1999, según los detalles revelados en una conferencia de prensa esta semana en Ross Township, donde residió en su momento.

Kopta, conocida como una predicadora de la calle en su ciudad natal, inicialmente mantuvo su pasado en secreto durante su estancia en Puerto Rico, pero a medida que padecía demencia, empezó a revelar detalles, explicó el jefe adjunto de policía de Ross Township, Brian Kohlhepp.

El año pasado, un trabajador social de la residencia tenía información suficiente para alertar a las autoridades de su país sobre la mujer, que ahora tiene 83 años. Una prueba de ADN ha confirmado su identidad, dijo Kohlhepp.

Su marido, Bob Kopta, y su hermana de 78 años, Gloria Smith, dieron detalles de la vida de Kopta en la conferencia de prensa.

Patricia Kopta había recibido el apodo de “El Gorrión” por su complexión delgada y a menudo frecuentaba estacionamientos y carreteras concurridas en la comunidad principalmente residencial de unos 31 mil habitantes al norte de Pittsburgh, donde advertía a los transeúntes y a los automovilistas sobre el fin del mundo.

Pero antes de empezar a predicar, Kopta era una estudiante sobresaliente que llegó a ser modelo e instructora de baile. Después de graduarse de la secundaria, trabajó en el área de finanzas en una empresa de placas de vidrio de Pittsburgh y asistía semanalmente a eventos de baile de salón, de acuerdo con su familia.

"It was a very big shock to know that she's still alive."



