EU: hallan ventana que salió volando de avión de Alaska Airlines

El misterio ha sido resuelto, la ventana que se desprendió de un Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines, fue hallada este lunes 08 de enero entre varias ramas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El incidente a bordo del vuelo 1282 ocurrió el sábado 06 de enero, en Portland, Estados Unidos, el cual dejó a cientos de personas traumadas de por vida a miles de kilómetros de altura.

NTSB has recovered the door plug from Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. NTSB investigators are currently examining the door plug and will send it to the NTSB Materials Laboratory in Washington, DC for further examination. pic.twitter.com/fqeemNeBPW

En una conferencia de prensa transmitida ayer, la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, declaró que la parte faltante de la aeronave de Alaska Airlines se encontró cerca de Portland, en el patio trasero de un maestro a quien mencionó como Bob.

Homendy reveló algo realmente importante a la prensa: el avión que protagonizó un aterrizaje de emergencia el sábado, tenía poco tiempo de haber sido entregado; Alaska Airlines recibió el Boeing 737-9 MAX a finales de octubre del año pasado.

Un hombre identificado como Seanathan Bates en la plataforma X, subió varias fotos y videos donde muestra que encontró un iPhone que salió volando del avión de la aerolínea.

Su más reciente publicación lo muestra junto a dos agentes de la NTSB, en el lugar donde él asegura que descubrió el celular.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd