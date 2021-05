VIDEO: Hamás continua atacado lanza 130 cohetes contra Israel

ISRRAEL.- En un comunicado Hamás se adjudicó el ataque donde lanzo 130 cohetes en dirección hacia las ciudades israelíes de Ascalón, Netivot y Sederot.

En Sederot, un cohete ha impactado contra un edificio residencial, matando a un niño de seis años y dejando varios heridos. Se reporta que la madre del menor quedó gravemente herida, mientras que otras tres personas recibieron lesiones leves o moderadas.

UPDATE - A 6-year-old child has been killed as the result of a rocket impact in Sderot, according to Israeli reports.pic.twitter.com/noRpB3hom7 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 12, 2021

Los proyectiles también han alcanzado Ascalón, donde una casa ha quedado parcialmente destruida.

Las sirenas se activaron en distintas partes del país mientras millones de israelíes tuvieron que correr hacia los refugios. La mayoría de los cohetes cayeron en espacios abiertos o fueron interceptados por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro.

JUST IN - Al-Shorouk Tower building in central Gaza collapsed after it was targeted by a series of Israeli missiles.pic.twitter.com/wG0osUWTCI — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 12, 2021

From one of the impacts in Ashkelon pic.twitter.com/59S78sLEMu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

El ataque de Hamás se produjo en respuesta al derribo de un edificio residencial en Gaza tras un ataque israelí, así como a la muerte de sus combatientes.

Con información de RT Noticias

