Autoridades de Hawái pidieron a los turistas que eviten viajar a Maui en un momento en que varios hoteles se preparan para alojar a evacuados y rescatistas de la isla, la cual enfrenta una larga recuperación del incendio forestal que arrasó una localidad histórica y causó la muerte de más de 90 personas.

Unos 46.000 residentes y turistas han partido del Aeropuerto de Kahului, en el oeste de Maui, desde que el miércoles se hizo patente la devastación en el poblado de Lahaina, según la Autoridad de Turismo de Hawai.

indicó la agencia en un comunicado el sábado en la noche. Las autoridades alentaron a los turistas a visitar otras islas hawaianas.

El gobernador Josh Green dijo que se pondrán 500 habitaciones de hotel a disposición de los residentes desplazados.

Otras 500 habitaciones de hotel se reservarán para los trabajadores de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Algunos hoteles mantendrán su actividad normal para ayudar a preservar los puestos de trabajo y sostener la economía local, dijo Green.

El estado quiere colaborar con Airbnb para garantizar que las viviendas que están en renta se encuentren disponibles para los habitantes de la zona. Green espera que la empresa pueda ofrecer alquileres de tres a nueve meses a quienes hayan perdido sus casas.

Luego de que el número de muertos en los alrededores de Lahaina ascendió a 93, las autoridades advirtieron que las labores de búsqueda e identificación de los fallecidos se encontraban aún en sus primeras fases.

El incendio forestal ya es el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo.

Hawái pide a turistas no viajar a la isla de Maui. (Hawaii Department of Land and Natural Resources via AP)