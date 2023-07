Hay 165 millones de nuevos pobres a nivel mundial: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló recientemente que unos 165 millones de personas han ingresado a las filas de la pobreza, como consecuencia de las crisis generadas por la pandemia de COVID-19 y la Inflación.

Invitó a realizar una "pausa" en los reembolsos de la deuda de las naciones en desarrollo para tratar de revertir esta tendencia.

Explicaron que el impacto sumado entre las crisis antes mencionadas llevó a 75 millones de personas a caer en la pobreza extrema, menos de 2,15 dólares por día, en el periodo que comprende 2020 y 2023.

Añadiendo que otros 90 millones están bajo el umbral de la pobreza, con 3.65 dólares al día, de acuerdo con proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Los países que han podido invertir en medidas de protección en los últimos años impidieron que muchas personas cayeran en la pobreza", mencionó el patrón del PNUD, Achim Steiner.

El funcionario advirtió "en los países muy endeudados, hay una correlación entre altos niveles de deuda, gastos sociales insuficientes y un aumento alarmante de las tasas de pobreza".

Según otro informe unas 3, 300 millones de personas, cerca del 50 % de la población mundial, viven en naciones que gastan más en el pago de los intereses de la deuda que en educación o salud.

Mientras que los países en desarrollo, pese a manejar un nivel de deuda más bajo, este incrementa más rápido y pagan más intereses debido al incremento de los tipos.

Frente este panorama el PNUD solicita una "pausa" para destinar el reembolso de las deudas hacia la financiación de medidas sociales destinadas a mitigar los efectos de estos choques económicos, pues estima que "la solución no está fuera del alcance del sistema multilateral".

Por último enfatizaron que sacar a los 165 millones de nuevos pobres de esa condición, costaría anualmente alrededor de los 14 mil millones de dólares, un 0.009% del PIB mundial, en 2022, y menos del 4% del servicio de la deuda de las naciones en desarrollo, de acuerdo con los cálculos del informe.

165 million additional people fell into poverty between 2020 to 2023.



In our new policy brief, we call for a Debt-Poverty Pause to mitigate poverty until the multilateral system addresses #debt restructuring at speed and scale. https://t.co/4DkmymHBhq #HLPF pic.twitter.com/mJiQjn5WEZ