Trump pide 'compras a gran escala' a cambio de aranceles

Agencias

Washington.- El presidente Donald Trump declaró este viernes que “hay una buena probabilidad de” llegar a un acuerdo con México para evitar los aranceles que había programado para el lunes.

Tras tres días de negociaciones, Trump cambió la condición para no imponerle a México el 5% de aranceles a productos mexicanos. El presidente de Estados Unidos pidió a nuestro país que compre productos agrícolas estadounidenses a altos costos.

"Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México, y hay muchas posibilidades de que lo hagamos, comenzarán a comprar productos agrícolas y agrícolas a niveles muy altos, comenzando de inmediato", escribió Trump a bordo de Air Force One mientras volaba a casa. de Europa. “¡Si no podemos llegar a un acuerdo, México comenzará a pagar tarifas a un nivel del 5% el lunes!

