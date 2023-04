Helicóptero del ejército japonés desaparece cerca de Okinawa

La guardia costera japonesa busca un helicóptero del ejército con 10 miembros de la tripulación que desapareció cerca de una isla del sur de Japón.

La guardia costera informó que recibió información de que un helicóptero UH-60JA Black Hawk de la Fuerza Terrestre de Autodefensa desapareció del radar durante una misión el jueves por la noche en un área al norte de la Isla Miyako.

Señaló que cuatro embarcaciones participan en la búsqueda, pero que no han hallado rastros de la aeronave desaparecida.

La desaparición cerca de la isla japonesa ocurre cuando el país refuerza agresivamente su defensa en la región en respuesta a la actividad militar cada vez más asertiva de China en los mares regionales, donde la tensión también aumenta respecto a Taiwán.

Kyodo News indicó que los barcos de la guardia costera japonesa encontraron rastros de aceite y fragmentos que pueden estar relacionados con el helicóptero desaparecido, pero las autoridades se negaron a confirmar el reporte.

La Fuerza Terrestre de Autodefensa, o ejército japonés, detalló que el helicóptero pertenece a una base en la prefectura de Kumamoto en la isla principal de Kyushu, en el sur de Japón y se encontraba en la Isla Miyako en una misión de vigilancia.

Rough location of where the helicopter disappeared. pic.twitter.com/boGFllyJMX