Helicóptero se desploma en el río Hudson; hay dos heridos (video)

NUEVA YORK.- Este miércoles un helicóptero no pudo llegar a la pista de aterrizaje y cayó entre la calle 30 oeste y el río Hudson, dejando como saldo dos heridos y provocando la movilización elementos policíacos de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a Infobae, testigos vieron que el piloto salió del agua pocos minutos después de que la aeronave se precipitara sobre el río y autoridades locales confirmaron dos lesionados con heridas leves: el piloto y un trabajador del helipuerto que fue golpeado por escombros.

WATCH: Bystander captures the moment a helicopter crashes into New York's Hudson River; the pilot survived pic.twitter.com/0bIoHanvPL

El piloto fue rescatado por un transbordador NY Waterway que navegaba cerca del lugar. El capitán de la embarcación, que transportaba pasajeros entre West 39th Street en Manhattan y 14th Street en Hoboken, observó al helicóptero precipitarse, por lo que su segundo al mando desplegó un dispositivo de rescate en la proa del ferry.

#FDNY members remain on scene of a helicopter crash in the Hudson River. There are currently 2 non-life-threatening injuries reported - the pilot and one person on land injured by debris. pic.twitter.com/zJ5i1cK1Ge