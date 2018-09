Candidato presidencial brasileño es apuñalado en campaña

Agencia

BRASIL.- El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro ha resultado herido en un ataque con cuchillo durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, informa Globo.

En el video grabado por uno de los testigos del ataque, se aprecia el momento exacto en el candidato recibe una puñalada en la zona del abdomen, siendo después transportado por sus seguidores.

El agresor fue detenido de inmediato en el lugar del hecho por el personal policial que acompañaba al candidato. De acuerdo al primer informe dado por su hijo, Flávio Bolsonaro, el ex capitán del Ejército de Brasil sufrió una herida superficial. El hijo de Bolsonaro asegura que su padre fue herido levemente y que su vida no corre peligro.

Bolsonaro, militar retirado, marcha primero en las encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas, luego de que la Justicia Electoral de Brasil denegara a Lula da Silva presentarse en los próximos comicios. Sin embargo, esas mismas proyecciones indican que el candidato de la derecha brasileña perdería con quien se presente ante él en segunda vuelta.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!