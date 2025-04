Heridos en tiroteo en Florida están fuera de peligro, dicen médicos

Los cinco heridos en el tiroteo masivo ocurrido ayer en la Universidad Estatal de Florida se encuentran fuera de peligro y se espera que se recuperen por completo, informaron médicos del Tallahassee Memorial Health este viernes.

Las intervenciones quirúrgicas incluyeron procedimientos en el rostro y el abdomen, aunque los pacientes no han sido identificados públicamente. Todos estaban conscientes y pudieron comunicarse con el personal médico al ser admitidos.

El tiroteo, que tuvo lugar cerca del centro estudiantil a plena luz del día, dejó dos personas muertas y seis heridas, incluido el presunto atacante, quien fue baleado por la policía tras negarse a soltar su arma.

Momentos de pánico se vivieron en el campus cuando un joven de 20 años, identificado como Phoenix Ikner, abrió fuego.

