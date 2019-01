Hay 5 heridos tras tiroteo en Houston, Texas

Agencias

Texas, EU.- Varios policías fueron alcanzados por disparos en una casa al sureste de Houston, Texas informó la policía local.

"Han disparado a varios oficiales, pronto más información", escribió el jefe de Policía de Houston, Art Acevedo, en un tuit publicado poco después del tiroteo.

HPD responding to a scene at 7800 Harding where officers have been struck with gunfire following an encounter with a suspect. Officers are en route to the hospital. Please avoid the area and yield for emergency vehicles. Further updates will be provided as available. #hounews