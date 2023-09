Hermano de Gustavo Petro asegura que ambos padecen autismo

El hermano de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, reveló que ambos se encuentran dentro del espectro autista bajo una condición que solía denominarse como ‘Síndrome de Asperger’.

Durante una entrevista con Los Informantes, Juan Fernando Petro habló sobre tal condición al defender a su hermano por las críticas que han surgido en su contra, como resultado de su notable ausencia en eventos donde era esperado.

Además, aprovechó a aclarar la situación debido a los recientes rumores que mencionan que el Mandatario se encontraba enfermo de gravedad.