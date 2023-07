Hill Harper, actor de ‘The Good Doctor’, se postula al Senado de E.U

Hill Harper, un actor conocido por sus papeles en las series de televisión en “The Good Doctor” como el Dr. Marcus Andrews y “CSI: NY”, anunció el lunes su postulación por el escaño de Michigan en el Senado de Estados Unidos y enfrentará a la congresista Elissa Slotkin por la candidatura demócrata.

Harper es el sexto candidato demócrata en entrar a la contienda por el escaño de la senadora demócrata Debbie Stabenow, quien anunció en enero que no buscará un quinto periodo en el cargo en las elecciones de 2024 representando al estado políticamente oscilante.

I'm a union organizer. I'm a single dad. I'm a small business owner. And, yes, I'm an actor. But here's what I'm NOT: A career politician. I'm running because the Senate needs more people with diverse backgrounds who will truly represent us.

Nacido en Iowa, Harper posee una casa y una cafetería en Detroit, Roasting Plant Coffee la cual compró en 2017. Asistió a la Universidad Brown y a la Facultad de Derecho de Harvard antes de convertirse en actor. Tuvo un papel protagónico en el programa “CSI: NY”, de la cadena CBS, durante nueve temporadas y actualmente aparece en “The Good Doctor” de ABC.

Harper formó parte del panel sobre cáncer del entonces presidente Barack Obama en 2012, siendo él mismo sobreviviente de la enfermedad.

We can all feel it: D.C just isn’t getting things done for people.



We need representatives who'll take on special interests, get money out of politics, and make our government work for all of us.



That’s why today, I’m announcing my campaign for U.S. Senate in Michigan! ✊🏾 pic.twitter.com/lv11ncDcsK