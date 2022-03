Hillary Clinton da positivo a Covid-19

La exprimera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, dio positivo a Covid-19, pero dijo encontrarse "bien" y "agradecida" por contar con la "protección de las vacunas".

A través de su cuenta de Twitter, la también exsecretaria de Estado señaló que "he dado positivo en la prueba de Covid. Tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me encuentro bien".

Clinton cuenta con el esquema completo de vacunación y afirmó estar "más agradecida que nunca por la protección que ofrecen las vacunas contra las enfermedades graves. Por favor, ¡vacúnense y refuercen sus vacunas si aún no lo han hecho!".

En otro tuit, la excandidata presidencial demócrata explicó que su esposo, el exmandatario Bill Clinton, también se hizo la prueba y dio negativo. "Él se siente bien", indicó. Aun así, "estará en cuarentena hasta que nuestra casa esté totalmente limpia". Finalmente, Clinton hizo una solicitud: "¡Se agradecen recomendaciones de películas!".

Vocera de la Casa Blanca también dio positivo a Covid-19

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, dio positivo a Covid-19 en una prueba PCR, por lo que no podrá acompañar al presidente Joe Biden en su viaje a Europa.

"En preparación para el viaje a Europa, me hice una prueba PCR esta mañana. La prueba resultó positiva", tuiteó Psaki. "Eso significa que me apegaré a los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y no viajaré con el presidente a Europa".

Biden viajará a Bruselas esta semana para una reunión rápida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, junto con una sesión especial del Consejo Europeo y una reunión del G7. Además, visitará Polonia, principal destino de los millones de ucranianos que han huido del país.

(Con información de El Universal)