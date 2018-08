¡Wow! Hillary Clinton y Steven Spielberg producirán una serie

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hillary Clinton parece dispuesta a abandonar la suerte de retiro en el que se ha instalado tras su dolorosa derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.

Y lo hará con una faceta nueva, la de productora ejecutiva de una serie de televisión. La ex Secretaria de Estado y ex Primera Dama de Estados Unidos formará equipo con Steven Spielberg para llevar a la pequeña pantalla una historia sobre el voto femenino en Estados Unidos.

También te puede interesar: Acusan a pediatra de abusar de 30 menores

Spielberg, a través de su productora Amblin Television, y la ex candidata demócrata a la Casa Blanca, trabajarán en el libro de Elaine Weiss, The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote, un recuento de las activistas que durante décadas lucharon para hacer posible el sufragio femenino en Estados Unidos.

Amblin se hizo con los derechos del libro y ahora sus planes pasan por hacer una película para televisión o una serie de carácter limitado, de acuerdo a The Hollywood Reporter. En la actualidad se encuentran en fase de negociación de la plataforma que emitirá la adaptación del libro de Weiss. Se han barajado los nombres de Netflix, Apple, Amazon y Hulu, además de los de HBO y Showtime.

La propia Weiss ha asegurado que mientras escribía el libro le sorprendieron los paralelismos entre la lucha de 1920...

Clinton aseguró en un comunicado que The Woman's Houres "un libro inolvidable que cuenta la historia de mujeres líderes que lucharon y obtuvieron el derecho de las mujeres a votar" a pesar de la oposición que enfrentaron de carácter económico, racial y político.

Pese a su derrota, Clinton estuvo cerca de convertirse en la primera mujer en presidir Estados Unidos. De hecho, se impuso a Donald Trump en el voto popular por una amplia diferencia, aunque a la postre no le sirviera para obtener suficiente número de votos electorales.

La propia Weiss ha asegurado que mientras escribía el libro le sorprendieron los paralelismos entre la lucha de 1920, cuando se estableció el sufragio femenino, y las elecciones de 2016. La autora hizo llegar su trabajo a la política, y tras varios meses, se conocieron y empezaron a trabajar en este nuevo proyecto.

La noticia desembarca en plena era del movimiento feminista en Hollywood, con la idea de que Clinton participe de forma activa en el guión y en la selección del casting.

Con información del portal El País.