Hinnamnor, el tifón más fuerte del mundo, avanza hacia China y Japón

Varias ciudades en el este de China suspendieron los servicios de transbordadores, mientras que Japón canceló vuelos y clases presenciales mientras el tifón Hinnamnor, la tormenta más fuerte del año en todo el mundo, pasaba junto a Taiwán y la Península de Corea con aguaceros y fuertes vientos.

Shanghái suspendió los servicios de ferry el domingo y desplegó más de 50.000 policías para ayudar con rescates y desviar el tráfico de zonas de peligro. El núcleo oriental de negocios de Wenzhou también suspendió todas las clases del lunes.

Typhoon #Hinnamnor in the East China Sea at night. Winds reaching 205 km/h, pressure 937 hPa. #TyphoonHinnamnor #台風11号 pic.twitter.com/oJApYj81ei