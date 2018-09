Sorprende victoria de candidata afroamericana en EU

Agencia

BOSTON.- La candidata afroamericana Ayanna Pressley sorprendió al liderazgo demócrata en Estados Unidos tras salir ganadora en la elección primaria del partido a un congresista que se mantuvo como legislador por el estado de Massachusetts durante 10 periodos.

De acuerdo a Notimex; compitiendo con una plataforma claramente progresista, Pressley logró la noche del martes derrotar a Michal Capuano, un legislador con amplia experiencia y quien había recaudado el doble de recursos de campaña.

Pressley, sin rival republicano en las elecciones generales, se perfila para ser la primera mujer afroamericana en la historia en representar a Massachusetts en la Cámara de Representantes, en un distrito alguna vez liderado por John F. Kennedy.

El triunfo histórico de la candidata se convierte en la segunda gran sorpresa en este ciclo electoral para el liderazgo demócrata, seguida de la victoria de la socialista latina Alexandria Ocasio-Cortez en un distrito de la ciudad de Nueva York.

Pressley al igual que Ocasio-Cortez, también prometió impulsar la abolición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, así como difundir los servicios de salud a toda la población en el país.

La derrota de un encumbrado legislador envía un nuevo mensaje a los líderes del partido de que una renovación generacional e ideológica está en camino, representada por mujeres y por minorías que compiten en plataformas ubicadas a la izquierda de la plataforma demócrata tradicional.

With 5 days until Election Day I am so proud of what we have built together and so humbled by your support. I believe in the power of us.#ChangeCantWait #MA7 pic.twitter.com/rh9deIcMVH