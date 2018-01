Autoridades disparan contra sujeto que gritó: "Alá es grande"

Agencia

BRUSELAS.- Agentes de la Policía de Bélgica abrieron fuego este martes contra un hombre que iba armado con un cuchillo y gritaba "Alá es grande" en una estación de trenes de la ciudad belga de Gante, informa Reuters citando medios locales.

Agentes a cargo de la seguridad en los ferrocarriles belgas abrieron fuego contra un hombre que los amenazó con un cuchillo en una estación de tren en Gante, informaron los medios belgas.

También te puede interesar: 'Grito' de guerra: Al Qaeda pide asesinar a todos los judíos

El canal de televisión RTBF afirmó que se desconocía por el momento el estado del agresor a raíz del incidente cuyas circunstancias y motivos no estaban claros.

Se desconocía por el momento el estado del agresor a raíz del incidente cuyas circunstancias y motivos no estaban claros...

Bélgica redujo el lunes su nivel de alerta antiterrorista, al cabo de tres años en el máximo nivel durante los cuales se produjeron los atentados suicidas de marzo de 2016 en Bruselas. Sin embargo, los soldados seguían vigilando las instalaciones claves.

La oficina del fiscal federal, que trata los temas de terrorismo, afirmó que el incidente en Gante "no es un caso para la fiscalía federal en este estadio, pero podría serlo más adelante".

El hombre, que fue aprehendido por los agentes, ha sido ingresado a un hospital. El suceso tiene lugar un día después de que el país europeo redujera el nivel nacional de amenaza desde el tercer al segundo nivel de cuatro posibles.

Belgium: A man was shot by police inside #Ghent railway station. Was holding a knife and shouted "Allahu Akbar" according to witness reports. pic.twitter.com/yiDaXW2nGm