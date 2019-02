Hombre busca a su padre biológico y encuentra tres hijas

Agencia

CALIFORNIA.- El abogado Ted Wood de Sacramento, California (EE.UU.), se inscribió en el proyecto Ancestry en el 2013, en busca de su padre biológico, pero en vez de eso encontró a tres hijas, sin tener la más mínima idea de su existencia.

De acuerdo con RT, Wood, de 50 años, había conocido a su madre biológica, quien se quedó embarazada en la escuela secundaria y decidió darlo en adaptación, en la década de 1990, mientras que su padre biológico aparentemente había desaparecido.

El hombre, casado y con tres hijos, decidió enviar su material biológico a Ancestry para una prueba de ADN, pero no sabía que al mismo tiempo un número creciente de personas concebidas con esperma donado trataban de conocer a sus padres biológicos. Wood, por su parte, se olvidó por completo de que hace casi tres décadas, cuando era un estudiante universitario, había donado esperma bajo anonimato como una manera rápida de ganar 100 dólares.

Como resultado de su búsqueda a lo largo de los años, el hombre encontró en el sitio web a algunos parientes lejanos, y cuando en abril del 2018 Ancestry le notificó una nueva conexión en la base de datos, pensó que era otro primo lejano. No obstante, esta vez el mensaje era diferente: había coincidido con una hija que ni siquiera sabía que existía. Aturdido y seguro de que hubo un error, Wood no respondió al mensaje.

Se trataba de Melissa Daniels, de 27 años y oriunda de la ciudad de Arlington, Texas. El padre que crio a la joven murió cuando tenía 7 años. Cuando tuvo 14 años supo por boca de su madre de que no había perdido a su padre biológico y que fue concebida usando a un donante de esperma. Después de preguntarse durante años sobre su identidad, Daniels se unió a Ancestry la primavera pasada. Un mes después, recibió una notificación de que Wood era casi seguramente su padre biológico.

La mujer le envió un mensaje, diciendo que esperaba que no le molestara, pero que quería agradecerle la donación que hizo hace tantos años, pero no recibió respuesta. Después de varios intentos fallidos, la mujer finalmente se comunicó con Wood, quien a su vez no sabía cómo reaccionar a la inesperada noticia y necesitaba tiempo para pensarlo.

Los dos se reunieron este enero. Wood llegó a la cita junto a su esposa Susana y sus dos hijos, mientras Daniels apareció junto a sus dos 'media hermanas', a quienes encontró mediante el programa 23andMe. Las jóvenes, de unos 20 años, también querían conocer a Wood, quien resultó ser su padre biológico.

Mientras tanto. La historia del padre biológico de Wood, a quien inicialmente estaba buscando, resultó ser más trágica.

A través de Ancestry, Wood conectó con algunos de los parientes de su padre, llamado Linwood Gray. En el 2017, después de reunir información de los familiares y del Departamento de Policía de Houston, Wood quedó con una imagen preocupante y no anticipada sobre cómo resultó su vida.

Después de dejar embarazada a la madre biológica de Wood, Gray se fue a la universidad y luego se casó con otra mujer, de la que luego se divorció. Más tarde, comenzó a salir con un hombre. Una noche en 1982, los dos se pelearon. Durante la pelea, Gray, que tenía 33 años en aquel momento, le disparó a su pareja y luego se suicidó.