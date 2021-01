Hombre causa terror en Chicago; mata a 3 y lesiona a 4, antes de ser abatido

Chicago.- Un hombre mató a tres personas e hirió a cuatro más en una serie de tiroteos que comenzaron en el lado sur de Chicago y terminaron aproximadamente cuatro horas después con su muerte tras un enfrentamiento con la policía en un estacionamiento en el norte de la ciudad.

Los investigadores intentan determinar el motivo de los ataques, que comenzaron la tarde del sábado con la muerte de un estudiante de 30 años de la Universidad de Chicago quien fue baleado en la cabeza mientras estaba sentado en su auto en un garaje en el barrio Hyde Park, informó a la prensa el superintendente de la policía de Chicago, quien no identificó a ninguna de las víctimas.

Massive crime scene near Howard and Western in Evanston. Police chief said officers responded to call for a man with a gun—shooting at CVS. Officers got to the scene and the man ran into an IHOP where he held a woman hostage. @nbcchicago pic.twitter.com/aCrqwXjEc1