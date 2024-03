Hombre de NY recibe sentencia por matar a mujer que ingresó por error a su propiedad

Kevin Monahan, un residente del norte de Nueva York, fue sentenciado por la muerte de Kaylin Gillis, una joven de 20 años.

El fatal incidente ocurrió cuando Gillis, por error, ingresó al camino de acceso de la propiedad de Monahan. Sin embargo, en lugar de recibir ayuda o una advertencia, se vio enfrentada a un acto de violencia sin sentido: Monahan disparó contra la camioneta SUV en la que viajaba.

El tribunal dictaminó que este acto constituyó un asesinato en segundo grado, dejando a la joven sin vida en abril pasado. La sentencia para Monahan oscila entre 25 años de prisión y cadena perpetua, marcando un momento de justicia en medio de una tragedia devastadora.

Ella viajaba en una caravana de dos autos y una motocicleta que trataba de salir del lugar tras ingresar por error en el largo y sinuoso camino de la propiedad de Monahan cuando buscaban una fiesta en la casa de otra persona en la ciudad de Hebron.

“Creo que es importante que la gente sepa que no está bien disparar y matar a las personas que conducen por su camino de entrada”, dijo el juez Adam Michelini. Aparte del efecto disuasorio más amplio, Michelini dijo que es importante que Monahan permanezca tras las rejas en lugar de tener la libertad de dañar a más personas.

El juez dictó la sentencia máxima después que el padre, el novio y el mejor amigo de Gillis le contaran a Monahan y a la sala abarrotada del tribunal sobre su angustia y el vacío inconmensurable en sus vidas.

“Kaylin era un alma dulce y amorosa, algo que sólo puedes desear lograr”, dijo su novio Blake Walsh desde el estrado, ante un Monahan inexpresivo.

El juez impuso a Monahan una sentencia que puede ir de 25 años a cadena perpetua por el asesinato en segundo grado, y asignó una sentencia consecutiva que puede ir de un año y un tercio a cuatro años de prisión por manipular la evidencia física. Simultáneamente, se impondrá una sentencia por imprudencia temeraria.

Michelini reprendió a Monahan por no mostrarse arrepentido.

