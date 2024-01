Hombre muere aplastado por tren durante pelea en Filadelfia

Un hombre en Filadelfia, Estados Unidos, murió tras ser aplastado por un tren luego de ser empujado a las vías por otro sujeto, durante una pelea.

El horripilante incidente ocurrió la noche de ayer en la estación de la calle 34 en el área de University City en Filadelfia, entre los campus de la Universidad de Pensilvania y la Universidad Drexel.

Un video grabado por personas que se encontraban en la estación, muestra a dos hombres, uno (sujeto A) con una chamarra gris y jeans claros y el otro (sujeto B) con una gabardina negra y un gorro oscuro.

Aparentemente, en repetidas ocasiones, el hombre de chamarra gris picó con su mano al sujeto B, quien estaba recargado en una columna de la estación.

La paciencia del hombre con gorro llegó a su límite, por lo que en cuestión de segundos, le encestó varios puñetazos en su cara al otro, a pesar de la notable diferencia de altura entre ambos.

Los individuos se resbalaron, la diferencia es que sólo el sujeto A cayó a las vías por accidente justo cuando el tren iba llegando a la estación.

La víctima se derrumbó de espaldas y sin saber que su vida terminaría en un abrir y cerrar de ojos.

La policía de Filadelfia dio a conocer que el hombre murió en el lugar del incidente, mientras que la otra persona involucrada fue arrestada en la siguiente estación.

Man Dies After Falling Onto Train Tracks During Fight In Philadelphia | Click to read more 👇 https://t.co/YHr2dCwhT0