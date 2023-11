Hombre pierde la vida tras saltar de edificio en Disneylandia

El considerado ‘lugar más feliz del mundo’, se llenó de pánico y tristeza luego de que un hombre de 24 años perdiera la vida, tras saltar de una estructura en el parque de diversiones de Disneylandia en California.

El Departamento de Policía de la ciudad de Anaheim, informó al medio de entretenimiento TMZ, que alrededor de las 9:30 de la noche acudieron al parque del famoso ratón luego de recibir una llamada de emergencia, alertando de un hombre que aparentemente había saltado desde la cima de una estructura en el estacionamiento Pixar Pals.

Al llegar al lugar de lo acontecido, los paramédicos declararon que el hombre identificado poco después como Jonah Alexander Edwards, no contaba con signos vitales.

Las autoridades de California están investigando la muerte de Edwards, como un posible caso de suicidio.

Los estacionamientos de Disneylandia, Pixar Pals y Mickey & Friends, son estructuras de seis niveles que sirven como punto de entrada y salida para miles de visitantes al parque temático cada semana.

