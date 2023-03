Honduras retomará lazos con China tras romper relación con Taiwán

Después de que la presidente de Honduras Xiomara Castro anunciara que pondría fin a las relaciones diplomáticas con Taiwán para retomar lazos con China, el titular de Exteriores, Eduardo Enrique Reina, viajó a China con el objetivo de "avanzar en el inicio de relaciones entre ambas naciones".

El Ministerio de Exteriores de Honduras ha señalado que el Ejecutivo del país "reconoce la existencia de una sola China en el mundo, y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China".

Por lo tanto, a través de un comunicado se ha señalado de la cartera ministerial que "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino", a lo que subrayan que Tegucigalpa "se compromete a no volver a tener ninguna relación o contacto de carácter oficial con Taiwán".

La ruptura de relaciones de Honduras con Taiwán reduce a trece el número de países que reconocen la independencia de la isla. Desde 2007, otros cuatro países latinoamericanos han cortado lazos con Taipéi para establecer relaciones con China (Costa Rica, en 2007; Panamá, en 2017; El Salvador, en 2018; y Nicaragua, en 2021).

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Exteriores de Taiwán ha lamentado el fin de los "82 años de amistad y cooperación" y ha asegurado que seguirán "indoblegables" y "trabajando como una fuerza del bien en el mundo".

Castro, en el anuncio de retomar las relaciones con Pekín, sostuvo que había tomado la decisión "como muestra" de su "determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Taiwán reaccionó al anuncio, pidiendo a las autoridades hondureñas que tuvieran "cuidado de no caer en la trampa de China y tomar una decisión equivocada que dañaría la larga amistad".

With deep regret we announce the termination of diplomatic relations with Honduras. 82 years of friendship & cooperation bringing real benefit to the peoples were dismissed by the Castro government. Taiwan remains unbowed & continues to work as a force for good in the world.