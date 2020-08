(VIDEO) Así reprimieron protesta de aniversario de enfrentamientos en Hong Kong

Hong Kong.- La policía de Hong Kong usó gas lacrimógeno y realizó varias detenciones cuando un grupo de manifestantes se reunió el lunes en una estación del metro, en el primer aniversario de un violento enfrentamiento que generó acusaciones de brutalidad policial durante marchas contra el gobierno.

Varios manifestantes acudieron a la estación del metro Prince Edward en Kowloon con flores blancas, mientras que otros lanzaban consignas a favor de la democracia y exigían la independencia de Hong Kong un año después de que un video mostrara a policías golpeando con porras a las personas en un tren.

According to sources, the pregnant woman & her husband who were dragged & pushed by @hkpoliceforce & fell on Argyle Street in Kowloon, #HongKong were sent to ER. More checks pending to make sure she & the unborn are alright. #HongKongProtests #831PrinceEdwardAttack https://t.co/NrTWTCXiAZ