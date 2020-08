Sanciona EEUU a la lideresa del gobierno de Hong Kong

Washington.- Estados Unidos impuso el viernes sanciones a varios funcionarios de Hong Kong, entre ella la lideresa del gobierno prochino, acusándolos de atentar contra la democracia y usar tácticas de represión en la excolonia británica.

El Departamento del Tesoro anunció las sanciones contra Carrie Lam, jefa del gobierno de Hong Kong y otros funcionarios. Las sanciones son las más recientes en una serie de medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump contra China, en momentos en que aumentan las tensiones entre los dos países sobre disputas comerciales y el coronavirus.

Breaking: US sanction list of Hong Kong and Chinese officials: Chief executive Carrie Lam, CE office head Eric Chan, Sec for Justice Teresa Cheng, Sec for Security John Lee, Police chief Chris Tang and ex-chief Stephen Lo, Constitutional Sec Erick Tsang /1https://t.co/b8e9T2DvDE pic.twitter.com/qNvw0upO5m