Hong Kong: Si das positivo a covid, te ganas13 mil pesos

Hong Kong.- El Gobierno de Hong Kong entregará 5 mil dólares hongkoneses (645 dólares o 13 milpesos) a cualquier residente que dé positivo a Covid-19 con el objetivo de incentivar a la población a que se someta a las pruebas de ácido nucleico, informaron este domingo las autoridades sanitarias locales.

"Teniendo en consideración que algunas personas están preocupadas por su sustento tras realizarse las pruebas y dar positivo, el Gobierno proveerá de un subsidio de 5 mil dólares hongkoneses a todos aquellos residentes que den positivo en los test", indicó la Secretaría de Sanidad en un comunicado.



La titular de Sanidad, Sophia Chan, señaló posteriormente en rueda de prensa que la inusual medida se debe a que la urbe se enfrenta a un creciente número de casos, y afirmó que las campañas masivas de test son clave para frenar la transmisión de Covid.



La funcionaria agregó que el Gobierno local abrirá cinco nuevos centros para poder realizar más pruebas, los cuales se suman a los cuatro que ya están en funcionamiento en la actualidad.

La ciudad registró este domingo 68 nuevos casos de coronavirus tras sumar 43 el sábado, y exigirá también a colectivos que trabajan de cara al público, como taxistas y empleados de residencias, que se hagan la prueba de forma obligatoria.



"La situación en Hong Kong se está deteriorando rápidamente. Estamos ante una posible cuarta oleada de contagios, y si no actuamos pronto estará fuera de control", insistió Chan.



Hong Kong ha registrado 5 mil 560 casos de coronavirus y 108 muertes por Covid desde que comenzó la pandemia.

Hay preocupación por el surgimiento de nuevos casos en escuelas públicas de Hong Kong, por lo que el gobierno decisión suspender temporalmente las clases presenciales.

A few dozen new covid cases have closed primary schools in Hong Kong (pop. 7.5 million). Last week NJ averaged around 4,000 per day.