Huelga en GM Canadá: trabajadores exigen cambios laborales

Las huelgas laborales han adquirido un carácter de relevancia internacional en el caso de General Motors, la compañía automotriz con sede en Detroit. Esto se debe a que el lunes, la empresa no pudo alcanzar un acuerdo tentativo con alrededor de 4,300 trabajadores que están afiliados al sindicato canadiense Unifor, según informó CNBC.

Los trabajadores automotrices canadienses se unirán a aproximadamente 9 mil 200 miembros del United Auto Workers que están en huelga en Estados Unidos en dos plantas de ensamblaje y 18 centros de distribución y repuestos para GM.

La huelga estadounidense comenzó el 15 de septiembre de este año y desde entonces se ha extendido.

While we have made very positive progress on several key priorities over the past weeks, we are disappointed that we were not able to achieve a new collective agreement with @UniforTheUnion at this time. pic.twitter.com/AeFRnubs1k