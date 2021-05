Hummer se incendia con bidones de gasolina al interior

ESTADOS UNIDOS.- La desesperación y accidentes están ocurriendo en Florida tras el cierre del gran Oleoducto Colonial en los Estados Unidos provocó escasez de combustible al sureste de los Estados Unidos, por lo que las personas han tratado de buscar múltiples soluciones para hacerse de algunos litros de gasolina.

Una persona que intentaba almacenar gasolina al interior de una Hummer H2 perdió su camioneta luego de que esta se incendiara y el combustible almacenado terminara por acrecentar el fuego al interior del vehículo.

Según el medio local Citrus Country Chronicle, el incidente tuvo lugar en la población de Homosassa el pasado miércoles 12 de mayo. El Cuerpo de Bomberos del Condado de Citrus llegó al lugar del incidente a las 10:59 de la mañana y sofocó las llamas en menos de 10 minutos.

Hummer Loaded with Hoarded Gasoline Catches on Fire in Florida - https://t.co/nNWMzwvwRS pic.twitter.com/svAZQFbiyj