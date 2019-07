“Barry” ya es huracán y tocará tierra en unas horas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tal como estaba previsto, “Barry” se ha convertido este sábado en el primer huracán de la temporada atlántica de este año y lo ha hecho antes de tocar tierra en la costa sur de Louisiana.

Se prevé que ocasionará graves inundaciones debido a las torrenciales lluvias y marejada ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, informa Noticieros Televisa.

También te puede interesar: Tormenta cobra la vida de seis turistas; incluyendo dos niños

En su boletín de las 11:00 hora local de Miami (15:00 GMT), el NHC indicó que Barry es un huracán categoría 1 en la escala Saffir/Simpson de un tope de cinco con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km).

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Barry. Latest info is always available at https://t.co/tW4KeGdBFb. Local info can be found at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/BYZ5duM819