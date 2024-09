Huracán Helene categoría 4 se aproxima a Florida con marejadas catastróficas

Helene evoluciona en un huracán mayor categoría 4, autoridades de Estados Unidos advierten que el huracán es “muy grande y peligroso” con marejadas catastróficas.

El huracán Helene alcanzó la categoría 4 en su camino hacia Estados Unidos, donde se espera que impacte esta misma noche, en la zona del “Big Bend” de Florida.

Update 7:00 PM EDT Thurs: Extremely dangerous Category 4 Helene heading towards the Florida Big Bend



Sustained tropical-storm-force winds are being reported along the west coast of Florida, with wind gusts near hurricane-force. Tropical storm conditions are approaching the…