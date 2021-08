Huracán “Ida” se fortalece a categoría 2 sobre el golfo de México

ESTADOS UNIDOS.- El huracán Ida, que actualmente está sobre el golfo de México, a unos 600 kilómetros de Nueva Orleans y se desplaza hacia noroeste a 26 kilómetros por hora, se ha intensificado hasta la categoría 2, informa la cadena ABC.

Actualmente el huracán genera vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, con ráfagas aún más fuertes.

Sin embargo, se pronostica que se intensificará aún más antes de llegar a las costas de Luisiana y Misisipi este domingo. Según previsiones, al tocar tierra alcanzará ya la categoría 4, con vientos de hasta 225 kilómetros.

1PM CDT Hurricane Ida Update - Hurricane Ida has been upgraded to a category 2 hurricane as it nears the central Gulf with wind speeds of 100mph. We once again stress that if you are under evacuation order or can leave, PLEASE LEAVE. DEVASTATING conditions WILL happen #LAwx #MSwx pic.twitter.com/G31VoMO3t4