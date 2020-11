Así se ve el huracán Iota a 35 mil km de la Tierra; estos son sus récords

Cancún.- A más de 35 mil kilómetros sobre la Tierra, el huracán Iota deja ver por qué es el primero en alcanzar la categoría 5, la máxima según la escala Saffir-Simpson, y el sexto que se convierte en huracán mayor, de la actual temporada de huracanes en el océano Atlántico.

El satélite GOES-East captó desde el espacio la potencia que tiene y la actividad eléctrica que concentraban sus bandas nubosas a unas horas de haberse convertido en huracán categoría 5, publica la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El equipo de meteorología busca signos de relámpagos alrededor del ojo, como en el bucle que fue capturado por el satélite, que a menudo es una indicación de una rápida intensificación.

#DidYouKnow that #HurricaneIota is the 30th named storm, the 13th #hurricane, the 6th major hurricane, and the first Category-5 storm of the record-breaking 2020 Atlantic hurricane season?



