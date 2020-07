Isaías se enfila como huracán hacia Bahamas y Florida

San Juan.- El huracán Isaías seguía su camino el viernes hacia la costa este de Estados Unidos mientras se acercaba a Bahamas, cuyas partes aún se están recuperando de la devastación ocasionada por el huracán Dorian el año pasado. Se espera que llegue a Florida el fin de semana.

Isaías tenía vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph) el viernes por la mañana y su ojo estaba a unos 545 kilómetros al sudeste de Nassau, Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se desplazaba hacia el noroeste a 28 km/h (17 mph).

Según los pronósticos, ganará fuerza el viernes mientras pasa cerca o por el noroeste de Bahamas. Se acercará al sur de Florida el sábado o el domingo.

El jueves, cuando todavía era una tormenta tropical, Isaías provocó apagones, derribó árboles, causó inundaciones generalizadas y pequeños deslaves en República Dominicana y Puerto Rico. La Guardia Nacional rescató al menos a 35 personas de las crecidas en Puerto Rico, y una persona seguía desaparecida, mientras cientos de miles se quedaron sin electricidad ni agua corriente.

Las autoridades informaron que un hombre murió en República Dominicana cuando fue electrocutado por un cable eléctrico caído.

Había alertas de huracán en vigencia para el noroeste de Bahamas, incluyendo las islas Andros, New Providence, Eleuthera, las islas Ábaco, las islas Berry, la isla Gran Bahama, y Bimini.

Dos de esas islas, Ábaco y Gran Bahama, fueron golpeadas el año pasado por Dorian, un huracán de categoría 5 que estuvo dos días sobre la zona y dejó al menos 70 muertos y más de 280 desaparecidos. En ambas hay gente que todavía vive en tiendas de campaña y las autoridades dijeron que los operarios trataban de retirar escombros antes de la llegada de Isaías.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, anunció el jueves en la noche una suavización de las medidas de cuarentena ante la llegada del meteoro, pero dijo que se aplicará un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 a partir del viernes. Los supermercados, farmacias, gasolineras y tiendas de informática podrán abrir todo el tiempo que les permita el clima.

2 PM EDT 7/31: Isaias getting better organized as tropical storm conditions and heavy rains spread into the Central Bahamas. Radar imagery from Bahamas. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb #hurricaneIsaias pic.twitter.com/1lYIrxUzzm