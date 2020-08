El huracán Laura ya es categoría 2; impactó a EU como categoría 4

Louisiana, EE.UU.- El huracán Laura azotó la costa del Golfo de México durante horas, como categoría 4, con fuertes vientos y aguaceros torrenciales y desató una marejada que podría penetrar 60 kilómetros tierra adentro el jueves.

Sin embargo, esta mañana se ha degradado a huracán categoría 2, mientras avanza hacia el interior de Luisiana, dice Centro Nacional de Huracanes.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que recibió el informe de la primera víctima fatal de Laura en el estado, una niña de 14 años que murió cuando un árbol cayó sobre su casa.

Edwards y el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijeron que los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando, pero hasta el momento no han recibido informes de víctimas fatales.

Abbott dijo que las miles de evacuaciones impidieron las muertes en Texas. Edwards sostuvo que la evaluación de los daños apenas comienza.

Las autoridades habían pedido a los residentes que se fuesen, pero no todos les hicieron caso en una zona que ya quedó devastada por el paso del huracán Rita en 2005.

Videos publicados en redes sociales mostraron como los vientos de Laura azotaban un edificio alto en Lake Charles, rompiéndole las ventanas mientras los vidrios y los escombros caían al suelo.

#HurricaneLaura Eyewall video from Lake Charles, Louisiana. These buildings had the majority of their windows completey blown out. This was one intense nightime intercept !! @NatGeoChannel #Category6 @ReedTimmerAccu @ChasinSpin pic.twitter.com/SJN7e7Ym3e