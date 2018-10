Michael se vuelve más amenazante: ya es categoría 3

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Michael se convirtió este martes en un huracán de gran intensidad, con categoría 3, de máximo 5, al alcanzar vientos de 195 km/h en su ruta hacia el norte de Florida, donde se prevé que produzca el miércoles peligrosas lluvias y marejadas.

Michael se arremolinaba en el Golfo de México a 470 kilómetros al sur de Panama City en la costa suroeste de Florida, hacia donde avanzaba a 19 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, publica el portal de noticias del periodista Joaquín López Dóriga.

“Michael es un huracán categoría 3 de la escala Saffir Simpson”, escribió el NHC. “Se espera un fortalecimiento adicional y Michael será un huracán de gran intensidad cuando toque tierra en Florida”.

October 9 at 5 PM EDT (4 PM CDT): Here are the Key Messages for #Hurricane #Michael. Full advisory: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/yLL8RjYgyb